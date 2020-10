Amendes pour fraude fiscale | Plus de 4 millions $ pour Tony Accurso et ses entreprises

L’entrepreneur en construction Tony Accurso et quatre entreprises auxquelles il était associé ont plaidé coupable d'avoir participé à des stratagèmes de fraude fiscale et écopé d'amendes totalisant plus de 4 millions de dollars

Revenu Québec a annoncé par voie de communiqué que les plaidoyers de culpabilité ont été enregistrés vendredi et que les sentences ont été annoncées immédiatement.

L'homme d'affaires et les entreprises de construction ont été condamnées à des amendes de 4,2 millions de dollars.

Pour Tony Accurso, les amendes sont de l'ordre de 1,9 million $.

Les entreprises impliquées sont Simard Beaudry Construction, Constructions Louisbourg, Construction Marton et Louisbourg Simard Beaudry Construction.

Un délai de deux ans est prévu pour acquitter les amendes.