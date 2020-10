Plusieurs attaques informatiques au Québec | «Il y a des limites à toujours vouloir se protéger le derrière»

Autres sujets abordés par Paul Arcand

À l’aide de caméras cachées, une douzaine de centres commerciaux du Canada, dont deux au Québec (Les Galeries d’Anjou et Le Carrefour Laval), ont collecté des millions d’images de leurs clients sans leur consentement. C’est ce que révèle une enquête des commissaires à la protection de la vie privée du Canada, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique portant sur Cadillac Fairview, l’une des plus grandes entreprises immobilières commerciales en Amérique du Nord.

COVID-19 au Québec : les nombres d’infections et d’hospitalisations sont relativement stables. Mais, le réseau de la santé demeure fragile. «Ces restrictions sanitaires vont durer encore des mois, d’affirmer Paul Arcand. Nous sommes mieux de s’y préparer mentalement!»

Plus de sept mois après le début de la pandémie de COVID-19, le Québec tente toujours de former une armée d’enquêteurs pour retrouver les contacts des personnes infectées. La Santé publique mène en ce moment une campagne de recrutement pour renflouer ses troupes. Une bonne initiative, qui survient trop tard, disent des experts. Un article écrit par Marie-Ève Cousineau pour Le Devoir.

Un homme en crise qui aurait foncé vers des policiers avec un couteau à la main a perdu la vie dans un l’hôpital montréalais après avoir été atteint d’un projectile tiré d’une arme à feu d’un agent. Sue Montgomery, mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, qui a précisé que la victime vivait dans son arrondissement, a affirmé ceci sur Facebook : « Une fois de plus, mon cœur est brisé. Moi aussi, je suis en colère. Ce matin, un autre homme noir de notre communauté a été abattu par la police. J’offre mes sincères condoléances à la famille et aux ami. e. s de cet homme ».

«Ce sont des propos incendiaires, a dit Paul Arcand. […] On ne sait pas encore ce qui s’est précisément passé durant l'intervention policière. Tout comme moi, Mme Montgomery n’était pas là. Elle ne peut pas présumer... Elle devrait attendre les résultats de l’enquête avant de commenter. Elle a dit que c’était un meurtre. Disons qu’elle attise le feu. Provenant d’une élue, ces affirmations me semblent irresponsables.»

La commissaire à l’éthique du Québec blâme le ministre Pierre Fitzgibbon. Elle estime que le ministre de l’Économie a enfreint le code de déontologie de l’Assemblée nationale au sujet de ses échanges et de ses rencontres avec son ami et lobbyiste Luc Laperrière.

«Pendant ce temps, à Ottawa, on blanchit Bill Morneau..., d'affirmer Paul Arcand. On dit qu’il n’a pas mal agi dans cette histoire de voyage en Équateur et au Kenya, en 2017. Certes, il a remboursé cette somme, mais c’est un morceau de gâteau difficile à avaler…»