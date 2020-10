Vol de données | Le syndicat des policiers de la SQ porte plainte... à la police

Le syndicat a finalement porté plainte à la police dans l'affaire des fuites de données de policiers de la Sûreté du Québec.

L'histoire avait été mise au jour par la chroniqueuse aux affaires judiciaires du 98.5, Marie-Laurence Delainey.

« On me disait qu’on allait faire enquête et évaluer après. Après qu’on en ait parlé en ondes, mercredi, on a décidé de porter plainte au module de cybercriminalité de la SQ », disait-elle au micro de Paul Arcand, jeudi.