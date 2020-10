Éric Lapointe connaîtra sa peine, mardi

Le chanteur de 51 ans, Éric Lapointe, devrait connaitre sa sentence, mardi matin, après avoir plaidé coupable, en octobre dernier, à une accusation de voies de fait à l'endroit d'une femme.

Présent à l’audience s'étant déroulée à la Cour municipale de Montréal, il avait enregistré un plaidoyer de culpabilité à quelques semaines de la tenue de son procès.

Rappelons que le crime s'est produit à la résidence du chanteur lors d'une fête d'anniversaire en septembre 2019.

La défense et la Couronne ont suggéré à la cour qu'Éric Lapointe puisse bénéficier d'une absolution après avoir respecté une probation d'un an et qu'il verse aussi la somme de 3 000$.