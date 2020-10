Les «appels COVID» de la fin de semaine | Problèmes dans les restaurants et services à l'auto

« Couronne nord, il y a eu engueulade entre un conducteur... et un piéton dans un service à l'auto. Le piéton était le chauffeur d'un camion de 53 pieds qui voulait commander parce que l'intérieur du restaurant était fermé. Évidemment, il ne pouvait pas passer au service au volant avec son véhicule. Ça ne faisant pas l'affaire d'un automobiliste qui voulait continuer d'avancer à la fenêtre pour récupérer sa commande. Il a klaxonné et le camionneur s'est emporté et a frappé sur le capot de la voiture. Finalement, le policier les a calmés et il n'y a pas eu d'arrestation. »