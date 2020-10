Affaires criminelles au Québec | Comment peut-on être avocat et la tête dirigeante de la mafia?

«Rizzuto et son co-accusé, Stefano Sollecito décidé de mener une bataille au nom de la violation du secret professionnel. Et ç’a fonctionné, car il a été déterminé par la cour que les policiers ont écouté les conversations auxquelles ils n’auraient pas dû avoir accès. Notamment parce qu’il y avait d’autres avocats qui n’étaient pas les cibles de l’enquête et qui pratiquaient dans ce cabinet d’avocats. Et le juge a fait une distinction très claire pour Rizzuto et Sollecito, parce que Sollecito était un client du cabinet d’avocats et que Rizzuto est lui-même avocat»