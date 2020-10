Vandalisme par des étudiants | Ça brasse à l’école Curé-Antoine-Labelle

«L’origine de tout ça, c’est une rivalité entre deux groupes de jeunes. Avec les nouvelles consignes, ces jeunes vont à l’école un jour sur deux. D’un côté, on a ceux qui vont à l’école les jours pairs et de l’autre, ceux qui vont à l’école les jours impairs. Donc, les pairs et les impairs se sont lancé des défis. Au début, c’était léger, mais ç’a dégénéré»