Faisant l'objet de menaces | Dr Horacio Arruda est sous protection policière

«Je suis protégé et je tiens à souligner le travail extraordinaire de la Sécurité publique qui nous accompagne dans ce processus quand il y a des menaces. Mon enjeu, c’est que je crois beaucoup au droit de manifester. Je pense qu’une société démocratique doit permettre aux gens de s’exprimer. L’enjeu, c’est quand on va dans des zones personnelles. J’ai des voisins. On ne sait jamais. Les manifestants peuvent bien faire un bon travail et respecter, c’est ce qui s’est passé chez moi, mais il peut toujours y avoir d’ajout de gens qui vont utiliser la manifestation pour faire du grabuge. Oui au droit de manifester, mais il y a des lieux pour ça et une façon de faire qui est respectueuse et non violente»