Les règles changent pour le port du masque chez... les policiers

« Si vous croisez un policier sur la route, il devrait porter un masque à moins d’être dans sa voiture et seul. Mais, si deux policiers travaillent ensemble, ils doivent maintenant porter le masque. La seule exception serait pour le masque dans les auto-patrouilles si ce sont des partenaires qui travaillent ensemble depuis plus de 20 jours. Mais, maintenant, ils doivent porter le masque dès qu’ils sont en contact avec le public. On s'entend que si un policier est témoin d’une agression, il ne va pas prendre le temps de mettre son masque si ça l’empêche d’intervenir rapidement. »