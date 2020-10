Les accusations de profilage racial ont transformé la façon d'agir des policiers

« Lors d'un évènement au centre-ville, les policiers interceptent des suspects. Ils n'allaient pas à la pêche, ils avaient des motifs pour saisir le véhicule. Mais, on a commencé à filmer, à crier au profilage racial. Les policiers ont laissé tomber, tout simplement. Une heure plus tard, des coups de feu sont tirés par ces individus-là (...) Dans certains cas, on hésite même à interpeller des gens. Les policiers me disent qu’ils ont des familles, qu'ils n'ont pas envie de se retrouver sur les médias sociaux avec un bout de film tourné avec un cellulaire où ils sont accusés de profilage parce que la personne interpellée est noire. »