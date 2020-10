Le procès de Gilbert Rozon est en cours

Le procès pour viol et attentat à la pudeur de Gilbert Rozon s'est ouvert mardi matin avec présumée victime à la barre des témoins.

Cette femme, que la loi nous interdit d'identifier, avait 20 ans au moment où les crimes auraient été commis.

Elle a raconté au tribunal avoir rencontré le fondateur de Juste pour Rire alors qu'elle travaillait dans une station de radio.

En 1980, elle a accepté d'accompagner Rozon dans un bar des Laurentides et plus tard en soirée, une fois rendue dans la maison d'une collègue de l'accusé, Gilbert Rozon se serait « jeté » sur elle pour l'embrasser et mettre sa main dans son décolleté.

La victime dit s'être défendue vigoureusement au point où elle est tombée au sol. Rozon aurait malgré tout réussi à entrer sa main sous sa jupe.

L'avocat de Gilbert Rozon va contreinterroger ce témoin par la suite.