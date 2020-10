En direction des Îles de la Madeleine | Un couple québécois a bien failli être laissé seul sur la route en pleine nuit

«Ils ont été clairs qu’on ne pouvait pas embarquer dans le camion de remorquage avec le remorqueur en raison de la COVID. On était à 95 km de la ville la plus proche. On est au beau milieu de nulle part, il fait noir, sur le bord de l’autoroute. Le policier était désolé, mais il ne pouvait pas nous embarquer. Donc, c’était à nous de s’organiser pour trouver un moyen de transport pour se rendre à Moncton, mais c’est la nuit. Il n’y a personne qui veut venir nous chercher là. On craignait qu’ils nous laissent sur le bord du chemin»