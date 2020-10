Propos conspirationnistes | Un policier de Laval est muté à des tâches administratives

«Ce policier ne doit pas être sur la route, alors je l’ai sorti et j’ai déclenché une enquête disciplinaire. On a un serment d’allégeance. On est en pleine crise mondiale et les gens meurent. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas s’identifier comme policier et donner des opinions. Il fait beaucoup de torts à la profession. Il a dépassé les limites».