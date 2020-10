Décès de Joyce Echaquan | «Une enquête pour un homicide et crime haineux est nécessaire» L’avocat David Schulze

L'hôpital de Joliette pourrait faire face à une responsabilité civile dans cette affaire.

Ce drame survenu lundi provoque déjà une réflexion majeure à propos des relations entre les Québécois et les membres des Premières Nations.

Poursuites judiciaires

La famille de Joyce Echaquan, l’Atikamekw décédée à l'hôpital de Joliette, entame des poursuites judiciaires pour réclamer justice.

Dans un communiqué publié vendredi matin, la famille dit vouloir obtenir une réparation juste et appropriée en raison des circonstances entourant le décès de Mme Echaquan «combiné au traitement raciste et dégradant qu'elle a injustement et tristement subi».

Les proches souhaitent aussi obtenir une réparation juste et appropriée en plus de s'assurer que de tels gestes discriminatoires et répétés, d'une violence inconcevable à l'égard des autochtones, cessent enfin.

Les funérailles de Mme Echaquan auront lieu mardi dans la communauté de Manawan.