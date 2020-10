Grands-parents kidnappés aux États-Unis et retrouvés à Magog | Une histoire digne d’un scénario de film policier

«La police a trouvé des traces comme quoi, selon nos informations, qu’ils les ont fait traverser par la réserve mohawk d’Akwesasne, à cheval sur la frontière canadienne et américaine. On les amis dans un bateau qui a navigué sur le Saint-Laurent jusqu’à Saint-Anicet. On les a amenés dans cette maison à Magog où la Sûreté du Québec les a retrouvés. Les gens ont fait comprendre à ces deux otages que des gens très dangereux voulaient absolument ravoir leur argent»