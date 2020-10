Simon Gagné a conduit avec plus du double de la limite d'alcool permise

L'ex-hockeyeur de la LNH, Simon Gagné, reconnait avoir conduit avec plus du double de la limite d'alcool permise.

Il s'est fait arrêter lors d'un barrage policier devant le poste de police de la Sûreté du Québec à Lac-Beauport, près de Québec, dans la nuit du 30 au 31 juillet dernier.

Deux heures après son arrestation, la lecture de l'éthylomètre était de 0.163.

Il avait donc plus du double de la limite d'alcool permise dans le sang.

Son avocat, Me Maxime Roy, a fait savoir que plus tôt dans la soirée, son client avait utilisé un service de raccompagnement pour aller chez un ami non loin du lieu de l'arrestation.

Le hic c'est qu'il n'en a pas fait de même au moment de rentrer à la maison.

Simon Gagné a donc reconnu sa culpabilité à deux chefs, soit d'avoir conduit avec les facultés affaiblies par l'alcool et celui plus grave d'avoir plus du double de la limite permise.

L'ex-vedette de la LNH voit son permis de conduire lui être retiré pour une période d'un an et devra payer une amende de 2000$ plus les frais.

Dans certains pays, le montant de l'amende est modulé en fonction du revenu des contrevenants, ce qui n'est pas le cas au Québec.