Beau sur papier, mais pas réaliste, disent des policiers à propos des nouvelles mesures

Les policiers pourront distribuer des amendes de 1000$, plus les frais, à ceux qui ne respectent pas les règles sanitaires.

Le gouvernement Legault a adopté un décret qui dote les policiers d'outils pour appliquer les consignes de la Santé publique.

Il y a toutefois des bémols bien sentis chez les policiers, comme l'exprimait la chroniqueuse aux affaires judiciaires du 98.5, Marie-Laurence Delainey, au micro de Paul Arcand, jeudi matin.

« Encore faut-il que les policiers puissent entrer dans les résidences, disait-elle. Il y a de plus en plus de gens qui refusent l’entrée. La fameuse question du télé-mandat, on me dit que ça ne peut pas fonctionner, côte pratique.»