Décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette | «Je trouve ça abominable» - Bernard Drainville

«On nous traite comme de la m-e-r-d-e. Ma femme a souvent été très malade et dès que je demandais de l’aide et que je haussais le ton, c’était tout de suite la sécurité. Il ne fallait rien dire. Mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère sont tous morts à l’hôpital dans les mêmes circonstances. On les a lentement laissés dépérir et mourir noyés dans leurs sécrétions»