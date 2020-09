Le résumé des rassemblements interdits du week-end | «Au chat et à la souris avec les policiers» -Marie-Laurence Delainey

«Des jeunes qui sont parfois articulés ont des arguments assez orignaux: ''On est dans la même bulle à l’école, pourquoi si je peux être collé sur eux dans la classe et à la récréation, je ne peux pas être avec eux la fin de semaine?'' Pour les partys extérieurs, on me dit: ''pourquoi on peut être collés dans la cour d’école sans se faire achaler et qu’ on ne peut pas être ensemble dans un parc?'' D’autres qui disent: ''on n’a pas droit de faire des partys, mais c’est pas un party, c’est un chill. Je ne sais pas encore, c'est quoi la différence...»