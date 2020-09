Bilan de l'opération OSCAR | «Le problème est dans les résidences» Marie-Laurence Delainey dénote plusieurs exemples probants

«Il y a eu énormément d'appels pour ça. Des exemples: une vingtaine de personnes dans une fête d’enfants à Montréal, des soupers avec 15-20, parfois 30 amis sur le Plateau, dans Rosemont et au centre-ville. Dans Lanaudière, une dizaine de roulottes et de voitures sur un terrain avec ''party'' écrit devant la maison et scène extérieure. Dans une autre petite maison, un gros party avec des dizaines de personnes et un chansonnier. Dans les Laurentides, dans un chalet sur le bord de l’eau, plus d’une dizaine de voitures avec des Ontariens à l'intérieur qui se demandent ce qui se passe quand les policiers interviennent...»