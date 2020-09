Celui qui a fauché 9 piétons à Montréal est connu pour des antécédents en santé mentale

On parlait encore beaucoup jeudi matin de cet automobiliste qui a blessé neuf personnes, mercredi, en après-midi, à Montréal.

L'homme de 38 ans a d'abord frappé un premier piéton à l'angle de Langelier et Dijon avant de prendre la fuite au volant de son véhicule. Quelques rues plus loin, il heurtait sept adultes et un enfant. La vie des blessés n'est pas menacée.