À Montréal-Nord | 9 piétons happés par un chauffard

Neuf piétons ont été blessés par un chauffard, mercredi après-midi, dans l'arrondissement Montréal-Nord.

L'événement est survenu en début d’après-midi mercredi.

Un homme de 38 ans aurait heurté un premier piéton avec sa voiture à l'angle des rues Langelier et Dijon.

Puis, il a rapidement quitté les lieux et poursuivi sa course sur le trottoir quelques rues plus loin, à l'angle des rues Valade et Dijon, où il a frappé huit autres personnes.