Arnaque amoureuse de plus de 50 000$ | Le fils de la victime témoigne au micro de Bernard Drainville

Sylvain Duguay a raconté comment sa mère s’est fait arnaquer par un homme qui l’a courtisée pendant des mois via Facebook et qui lui a soutiré plus de 50 000 dollars.

Comme le rapporte Maxime Deland, dans le Journal de Montréal, la mère de Sylvain Duguay fait partie de la cinquantaine de victimes d’un groupe de fraudeurs qui ont ciblé des personnes vulnérables à la recherche de l’amour.

Elle s’est fait aborder sur Facebook par un homme de race blanche, prénommé Jean-Pierre, qui l’a courtisée. Au fil des mois, une relation intime virtuelle s’est développée avec cet homme de la Côte d’Ivoire.