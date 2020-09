«Une saison estivale spectaculaire au Québec»

On ne battera pas des records de chaleur en septembre! La température a chuté drastiquement depuis un peu plus d'une semaine au Québec.

Les prochaines semaines seront d’ailleurs à l'image de ce que les Québécois ont vécu lors des derniers jours.

Le météorologue, Gilles Brien apporte des précisions à l’émission de Paul Houde, samedi matin.

«C'est une saison spectaculaire. en juin, on a eu une sécheresse. Juillet a été très chaud, avec plusieurs records. Août a été très arrosé et septembre s'annonce plus froid que d'habitude...»