Policiers incapables d’entrer dans des résidences privées | «C’est quoi cette niaiserie-là?»

«Récemment, je suis intervenu dans un party Airbnb et il y avait environ 150 personnes dans un appartement sur deux étages. Personne n’avait de masque. Mais quand on cogne, les personnes n’ont pas l’obligation de nous ouvrir la porte. Et s’ils ouvrent la porte, il faut justifier notre entrée. On n’a pas de pouvoir d’entrée, il faut un mandat et ça peut prendre des heures à en obtenir un. Souvent, on tourne les talons parce qu’on ne veut pas perdre notre temps. On a d’autres urgences 911 à répondre»