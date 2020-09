Septembre sera plutôt froid au Québec

«Il faut s’attendre à de l’action en septembre. Déjà, il fait moins 2 degrés dans le nord des États-Unis. Ça fait changement à des graves problèmes de canicules dans diverses régions du pays. Au Québec, on a rarement vu un début de septembre aussi froid… Or, on attend 25 degrés Celsius à Montréal ce lundi. Jeudi et vendredi, on y prévoit 9 degrés… Dans le nord, ce sera pas mal plus froid.»