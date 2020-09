Procès d’Éric Salvail | «Les nouveaux témoins en contre-preuve sont d’une importance capitale»

«Souvent, elles sont farfelues. Dans ce cas-ci, elles étaient d’une importance capitale car toute la défense de M. Salvail a déclaré pour sa défense qu’il ne faisait jamais les gestes pour lesquels on l’accuse. Quand on témoigne, on en ajoute et c’est l’erreur commise par l’accusé dans cette affaire. Il a mis sa réputation en jeu. M. Salvail a ouvert la porte à une preuve de faits similaires. Oui, c'est une défaite pour M. Salvail, mais ça ne veut pas dire que le procès est perdu...»