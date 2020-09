Meurtre de la fillette en juillet | «La direction du CIUSSS a pris des avocats pour empêcher que cette information soit connue»

«Encore une fois, on parle de la DPJ (Direction de la protection de la jeunesse). Ce matin, nous apprenons que la fille a fait l’objet d’un signalement à la DPJ par la grand-mère. De ce qu’on comprend, la mère a des problèmes de consommation d’alcool et de drogue. Elle a souvent coupé les liens avec les membres de sa famille. La DPJ, qui a constaté des carences, a ouvert un dossier, mais les démarches se sont arrêtées là. Cette femme était considérée par les membres de sa famille comme une grande manipulatrice. C’est étonnant qu’il n’y ait pas eu un suivi plus serré de la part de la DPJ. Malheureusement, cette femme aurait tué sa fille, le 23 juillet. Du moins, elle est accusée de meurtre par la police.