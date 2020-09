Peut-on vraiment réhabiliter un pédophile? | «L’incarcération et l’emprisonnement ont très peu d’effet sur eux»

«Lorsqu’on parle de l’ensemble des pédophiles, ils sont aujourd’hui sur les réseaux sociaux, dans un anonymat presque total. Il est très facile de récidiver et il est surtout très difficile pour le système judiciaire de les coincer. Aussi, les taux de récidive sont en deçà de la réalité. Dans l’inceste, les taux de récidive officiels sont de 16%, la pédophilie, c’est 30% et les violeurs, c’est autour de 45%. Mais ça fait abstraction de ceux qui ont été sentencés dans une prison où il y a des sentences de moins de deux ans. Donc, ces données, il faut presque les multiplier par 2. Donc, on va plus parler de taux de récidive de 60-70% dans certains cas. Donc, on le voit, l’incarcération et l’emprisonnement ont très peu d’effet sur eux»