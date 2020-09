Loi sur les chiens dangereux | Votre ville fait-elle respecter ce nouveau règlement?

«La nouvelle loi relève de bonnes intentions. Le problème, c’est que ç’a été garoché aux villes avec pas de directives. Et là où le bât blesse, c’est que l’évaluation doit se faire par un médecin vétérinaire. Et il y a une pénurie de médecins vétérinaires au Québec. C’est sûr qu’une municipalité ne peut pas prendre un dossier comme ça et le traiter rapidement»