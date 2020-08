Itinérance au centre-ville de Montréal | «C’est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert» - Patrick Lagacé

«Le 12 août, c’est un cocktail Molotov qui a été lancé dans une tente. Ce n’est pas rien. Il n’y avait pas de ressources à ce moment-là, mais là, j’en ai. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir protéger les gens sur place et aussi, les gens tout autour. Et en plus, la saison froide va finir par arriver. Il est hors de question que des gens meurent de froid dans une tente»