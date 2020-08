Attention à ces fraudes téléphoniques!

«Il y a beaucoup de gens qui se font avoir. On appelle ça une fraude du paiement urgent. On fait croire qu’il y a une urgence, que la police va venir chez vous si vous ne réagissez pas. Des sources dans l’industrie me disent que ce sont énormément les nouveaux immigrants qui se font avoir parce qu’ils n’ont pas une très grande connaissance des mécanismes et des organisations étatiques»