Plus de 2000 fraudes liées à la COVID | Même les prisonniers s'en donnent à coeur joie

«On me dit qu'il y a au moins une centaine de détenus qui ont fait des demandes de PCU. Un détenu en Estrie, en prison pour une affaire de violence conjugale, reçoit en ce moment la PCU en plus de l’aide sociale, des prestations de la CNESST et là, il a fait une demande d’aide aux entreprises; un prêt de 40 000 $ parce qu’il avait une entreprise avant d’entrer en prison...»