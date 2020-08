Conduite dangereuse dans les Laurentides? | La police ouvre une enquête après la publication d'une vidéo

«Cet événement impliquant un jeune de 18 ans, à Brownsburg-Chatham, s’était déroulé sur la route 344, vers 13h. Il était au volant d’une voiture. Des amis se trouvaient dans le véhicule. Il a perdu le contrôle de l’automobile avant de subir un accident. Les passagers ont été grièvement blessés. Bien que cet accident se soit passé il y a deux semaines, on en reparler, car l’un des jeunes a filmé toute la séquence de l’accident pour finalement la publier sur les réseaux sociaux. On voit notamment le cadran de l’auto et l’indicateur de vitesse, qui est à 190 km/h pour se rendre à 200km/h. Quelques secondes après, on entend un cri…»