Voisin bienveillant | Bernard Drainville félicite un résident de Brossard

«Mais 10 jours plus tard, il n’y avait toujours rien de fait pour sécuriser l’endroit. C’est quand même une piscine creusée qui était remplie d’eau jusqu’au bord à cause des pluies. Je suis allé faire un tour et la clôture d’un côté était jetée par terre. Et de l’autre côté, la barrière était ouverte. J’ai mis un tie-wrap sur l’une des barrières»