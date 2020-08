Accidents routiers graves ce week-end | «Des motocyclistes ont été victimes du comportement insouciant de certains automobilistes»

«C’est important de souligner que nous n’avons pas les résultats d’enquête officiels, pas plus que le portrait global. Mais, on se rend compte à tout le moins que les motocyclistes ont été victimes du comportement téméraire ou insouciant d’une ou d’un automobiliste. […] On montre souvent du doigt les motocyclistes en les accusant de nombreux accidents…»