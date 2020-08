Comment les policiers s'y prennent-ils pour mettre une maison sous écoute?

Au cinéma et dans les séries télé, on voit souvent des policiers s’infiltrer dans la maison d’un suspect pour y installer caméras et micros. Mais est-ce aussi facile dans la vraie vie?

En entrevue avec Jean-Luc Mongrain, Paul Laplante, policier à la retraite qui était responsable de l’escouade Carcajou pour l’Est du Québec a raconté comment les policiers avaient piégé un membre des Hells Angel de Québec, dont la maison était difficile d’accès.