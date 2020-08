Encore des signes troublants de maltraitance d'enfant, cette fois à Valleyfield

«Le beau père a un lourd passé criminel, accusé dans plusieurs dossiers. Il s’appelle Jason Thibert-Landry, est âgé de 32 ans et est accusé en ce moment dans une affaire de violence conjugale, voies de fait armée contre son ex conjointe. L’an passé, il a été accusé d’avoir braqué une arme à feu, de voies de fait et extorsion. Il a été accusé d’agression sexuelle et d’attouchement sexuel sur une adolescente de moins de 16 ans.»