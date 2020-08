«Décriminaliser la possession simple de drogues illicites : une proposition sensés»

«C’est un sujet qui revient souvent dans le débat public. On ne parle pas ici de trafiquants ou de grosses quantités de drogue. On ne parle pas non de légaliser les drogues. […] Une personne interpellée par un policier ayant une dose personnelle de drogue serait traitée autrement. On lui proposerait plutôt des ressources afin de traiter son problème de dépendance… Je rappelle que cette décriminalisation est dans le programme du Parti libéral du Canada (adopté en 2018). En ce moment, les personnes arrêtées avec une quantité personnelle sont envoyées dans le système judiciaire. Ce processus est long, couteux et très peux dissuasif. Il faut plutôt traiter la consommation de drogue comme un problème de santé publique… C’est une proposition très sensée, à mon avis. Le Portugal est un exemple probant. Il a pris ce virage et ça fonctionne. [...] Or, pour le politique, c'est une bombe. Ça fait peur aux électeurs...»