Au procès de Nathalie Normandeau et de ses cinq coaccusés, la deuxième requête de type Jordan débute, mardi, au palais de justice de Québec.

Ce type de requête vise à faire avorter le procès pour des délais jugés déraisonnables.

Nathalie Normandeau et ses cinq coaccusés ont été épinglés par l'UPAC il y a plus de quatre ans. Ils font face à divers chefs d'abus de confiance, de fraude et de corruption.