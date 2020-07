«L’individu était à l’extérieur du périmètre de recherche. Il s’est déplacé pas mal. Je vous dirais facilement 7 km. Et dans le bois, ça devait être difficile. Ce n’est pas une marche sur une piste cyclable. C’est cinq ou six fois de plus que le temps normal de marche pour une telle distance. Donc, l’individu était vraiment à bout de ressource et fatigué. Il s’est probablement pendu ou accroché»