Funérailles de Romy et Norah Carpentier | Une cérémonie émouvante et touchante

D’autres témoignages

À la Chambre des communes, le député Jacques Gourde a salué le courage de la mère des fillettes, Amélie Lemieux.

«En ma qualité de député de Lévis-Lotbinière, de père de famille et de grand-père, je souhaite, du plus profond de mon cœur, que votre souhait se réalise, madame Lemieux, et que vos deux étoiles, vos deux princesses, Norah et Romy, vous guident dans les instants à venir.»

Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu a dit croire que la famille des petites aura besoin de «beaucoup d'amour» de la part de la communauté. M. Boisvenu a vécu pareil drame en 2002, alors que sa fille aînée a été assassinée.

«C'est un drame qui vient me chercher parce que j'ai aussi perdu mes deux filles. Donc, de rencontrer des parents qui viennent de tout perdre, c'est difficile. C’est à toute la collectivité de Saint-Romuald et Lévis de kidnapper leur douleur, leur peine. C’est ça qu’il faut qu’ils fassent maintenant. Moi, Sherbrooke, dans le temps, on avait l’impression que c’était toute la communauté qui avait pris sur leurs épaules notre drame et à la limite, notre colère. Parce qu’on a beaucoup de colère dans ces moments-là et beaucoup de rage et ça, il faut que ça disparaisse rapidement.»

La vice-première ministre, Geneviève Guilbault, a eu un mot pour la mère des petites Norah et Romy et leurs proches, lors du point de presse du gouvernement sur la COVID-19.

Mme Guilbault a voulu offrir les sympathies du gouvernement dans cette terrible épreuve.

«Je veux simplement offrir, en mon nom personnel et au nom de tout notre gouvernement, nos plus sincères condoléances aux familles de Romy et Norah. Toutes nos pensées sont avec eux aujourd’hui, tout particulièrement, avec leur mère. Des familles qui sont grandement éprouvées, alors toutes nos pensées sont avec eux.»

Plus tôt en après-midi, de nombreuses personnes se sont rendues au complexe funéraire, afin de soutenir la mère et les proches.

Honorées par la ville de Lévis

Selon ce qu'a appris le reporter Jonathan Bernard, le maire de Lévis va honorer la mémoire des fillettes avec une plaque commémorative qui sera installée au Parc des Chutes de la Chaudière.

Retrouvées sans vie

La mort des deux fillettes, retrouvées sans vie dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire, le 11 juillet, a profondément bouleversé le Québec.

Le père des jeunes filles, Martin Carpentier, est toujours recherché par les policiers.