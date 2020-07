Traque de la SQ pour trouver Martin Carpentier | Les recherches sont suspendues

Après dix jours de recherches, Martin Carpentier n’a toujours pas été retrouvé dans le secteur de Lotbinière, où la Sûreté du Québec avait déployé ses effectifs. Le corps policier a d’ailleurs annoncé samedi soir qu'elle suspendait les recherches.

Dans un communiqué publié vers 21 h, le corps policier indique qu’il « module ses moyens d’enquête » pour retrouver l’homme de 44 ans, qui a été pris en chasse depuis le mercredi 8 juillet.

Martin Carpentier était disparu en soirée en compagnie de ses deux filles, Romy, 6 ans, et Norah, 11 ans.

Les corps des deux fillettes avaient été trouvés dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire, dans la MRC de Lotbinière, quelques jours plus tard.

La SQ dit avoir « reçu, traité, validé et analysé plus de 1000 signalements » et d’avoir « fouillé plus de 700 adresses, dépendances, chalets et autres lieux dans le but de le localiser ou d’y trouver des indices ».

Ces fouilles ont été effectuées notamment à Saint-Apollinaire, à Saint-Agapit et à Laurier-Station.

Rappelons que les funérailles de Norah et Romy Carpentier seront célébrées lundi à Lévis.

Les obsèques se dérouleront au Complexe funéraire Claude Marcoux.

Les corps des deux fillettes ont été découverts par la Sûreté du Québec samedi, à Saint-Apolinaire.

Leur père, Martin Carpentier, est toujours recherché par la police. Il était avec les deux fillettes avant leur décès.