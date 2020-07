Drame de Saint-Apollinaire | Martin Carpentier aurait dérobé des objets dans une roulotte

« Nous avons de nouveaux éléments de preuve démontrant le passage de Martin Carpentier dans un roulotte située dans le secteur où se sont déroulées les recherches. Ceci nous porte à croire qu’il aurait pu être à la recherche de matériel pour assurer sa survie. Il est donc possible qu’il se soit déplacé vers d’autres chalets ou dépendances du secteur ou endroits plus éloignés afin de se maintenir en vie (...) Nous faisons appel à la population, particulièrement dans la MRC de Lotbinière et des environs afin que les gens vérifient leur camp, roulottes, etc. Soyez vigilant aux traces d’infraction, au matériel manquant ou déplacé. »