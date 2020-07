En 2020, une femme est tuée tous les 2,3 jours au Canada

Au Canada, on a recensé 78 féminicides depuis le début de l’année 2020, ce qui veut dire qu’une femme est tuée tous les 2,3 jours au pays.

Cette statistique qui provient de l’Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation (OCFJR) a choqué Jean-Luc Mongrain qui en a discuté avec Rachel Chagnon, professeur et directrice de l’Institut de recherches et d'études féministes (IREF) de l’UQAM.