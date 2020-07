Tony Accurso s'en tirera-t-il en se plaçant à l'abri de ses créanciers?

Un chiffre d'affaires de plus d'un milliard

Avec ses firmes Louisbourg et Simard-Beaudry, M. Accurso a déjà regroupé 3 500 employés dans ses rangs et montrait un chiffre d'affaires de plus d'un milliard.

Aujourd'hui, Simard-Beaudry ne compte «pas d'opération» et seulement deux employés.

Tony Accurso s'était fait principalement connaître lors de la Commission Charbonneau en 2014.