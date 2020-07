Méthodes pour retracer Martin Carpentier | «On travaille comme s'il était vivant» -Ann Mathieu de la SQ

« On travaille comme s'il était vivant (...) Il est mobile, il peut être là, il peut être ailleurs aussi. Il pourrait même revenir. Est-il toujours à pied? On demande aux gens de demeurer vigilants et de retourner voir la photo de Martin Carpentier, de se tenir visuellement alertes pour nous apporter de l'information si jamais ils le croisent ou s'ils croient l'avoir croisé. »