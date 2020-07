«Je vous aime à la folie, je vous aime à l’infini»

«Je répète ce que j'ai souvent déjà dit. Quand on sent qu'on est à bout, quand on voit dans notre entourage quelqu'un en détresse, ce n'est pas gênant ou une honte, c'est responsable d'appeler et de demander de l'aide. Il existe entre autre pour les parents, la LigneParents: 1-800-361-5085. s'il y en a qui sont comme on dit en bon Québécois, ''à boute'', avant de faire des conneries, appelez et demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à aller chercher du soutien»