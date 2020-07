Tragédie de Norah et Romy | «Quand on a besoin d'aide, il faut aller chercher de l'aide» -Isabelle Charest

Cela dit, Isabelle Charest estime qu’il faut tout faire afin d’éviter de telles tragédies et qu’il faut faire de la prévention.

« On verra avec l’enquête quelles sont les circonstances… Qu’est-ce qui a mené à cette tragédie… Mais je pense que ce qu’il faut retenir : quand on a besoin d’aide, il faut aller chercher de l’aide.

« Il y a des ressources. Il y a des moyens d’aller se faire soutenir et de passer à travers des grosses crises majeures, parce que ce n’est pas la manière de mettre fin à une relation dans laquelle on peut être plongé. On ne le dira jamais assez. »