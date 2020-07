Découverte tragique des fillettes Carpentier | «Chose certaine, l’alerte Amber est un outil précieux qui aide à mobiliser toute une population»

Martin Carpentier, l’auteur présumé de l’enlèvement de Romy et de Norah Carpentier, est toujours recherché par la Sûreté du Québec. Une longue période s'est écoulée avant le déclanchement de l’alerte Amber, mercredi soir, au Québec. Or, leur père, Martin Carpentier, était soupçonné de les avoir enlevées, après un étrange accident de voiture survenu la veille sur l’autoroute 20, à Saint-Apollinaire.

Depuis environ quatre jours, des dizaines de policiers et plus de 150 bénévoles avaient entamé une course contre la montre pour retrouver Norah, 11 ans, et Romy, 6 ans.

La plus longue alerte Amber du Québec a finalement connu un dénouement tragique.

En effet, les fillettes ont malheureusement été retrouvées mortes samedi, dans un boisé de Saint-Apollinaire.